Um exakt 22.07 Uhr vibrierte und klingelte bei vielen Menschen in und rund um Mönchweiler das Mobiltelefon. Der Grund: Es wurde vor dem großen Brand auf den Tannhöfen gewarnt. Erstmals kam bei der Warnung eine neue Technologie zum Einsatz.

Der bundesweite Warnkanal „Cell Broadcast“ dürfte bei vielen Menschen seit dem bundesweiten Warntag am 8. Dezember bekannt sein. Damals sorgte ein Probealarm dafür, dass bei allen – oder zumindest bei vielen – Mobiltelefonen eine Warnung auf dem Display erschien. Und zwar unabhängig davon, ob die Warn-App Nina installiert ist oder nicht.

Nachdem die neue Technologie am 23. Februar endgültig in den Betrieb ging, dauerte es genau fünf Tage, bis sie in Baden-Württemberg erstmals für einen Ernstfall genutzt wurde. Darüber informiert der Mobilfunkanbieter Vodafone in einer Pressemitteilung.

Nachricht an Smartphones im Gefahrenbereich

Ergänzend zu den herkömmlichen Warnsystemen wurden dabei die Warnnachrichten via Cell Broadcast an die Smartphones aller Menschen ausgesendet, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gefahrengebiet aufhielten. Der Versand über das Vodafone-Netz in deutscher und englischer Sprache sei erfolgreich gewesen, wie Vodafone erklärt: Zum Sendezeitpunkt hätten alle im Vodafone-Netz aktiven Mobilfunkstationen im Gefahrenbereich das Warnsignal an die empfangsbereiten Endgeräte verlässlich ausgeliefert.

Vodafone hatte zuvor nach eigenen Angaben die neue Technologie Cell Broadcast in seinem gesamten Mobilfunknetz eingebaut – und damit ebenso an allen 3180 Mobilfunkstationen in Baden-Württemberg.

Auch die Warnapp sendet eine Nachricht aus

Auch wenn es sich bei dem Brand, bei dem eine Lagerhalle mitsamt Futtermittel und Gerätschaften in Flammen auf ging und die Feuerwehr über viele Stunden beschäftigte, um keine „echte“ Katastrophe handelte – angesichts der erheblichen Rauchentwicklung wollte man die Bevölkerung auf diese Weise vor den gefährlichen Rauchgasen warnen.

„Aufgrund eines Gebäudebrandes in Mönchweiler ist der gesamte Ortsbereich Mönchweiler mit Rauchgasen durchsetzt. Bitte Türen und Fenster geschlossen halten, die Feuerwehr ist vor Ort“, hieß es parallel dazu in einer Nachricht, die über die Warnapp Nina ausgespielt wurde. Gesendet wurde die Nachricht zentral von der Leitstelle in Reutlingen. Am Donnerstagmorgen um 9.54 Uhr wurde schließlich Entwarnung gegeben.

Erst zwei Stunden nach Brandausbruch Warnung gesendet

Bei aller Freude über den erfolgreichen Versand der Warnnachrichten: Als diese die Menschen im betroffenen Bereich erreichten, loderte das Feuer schon mehr als zwei Stunden – während beispielsweise der Schwarzwälder Bote per Pushnachricht um 20.25 Uhr, und damit bereits 30 Minuten nach dem Brandausbruch, seine Leser über den Großbrand informierte.

Wer sich jetzt wundert, warum die Nachricht nicht auf dem eigenen Mobiltelefon erschien: Um die Warnungen empfangen zu können, sollten die Mobilfunkgeräte mit der jeweils neuesten Software-Version derjenigen Betriebssysteme ausgestattet sein, die Cell Broadcast unterstützen. Bei iOS handelt es sich jeweils um die neueste verfügbare Version für alle Geräte ab iPhone 6s, bei Android ab der Version 11 aufwärts.

So funktioniert das neue Warnsystem Cell Broadcast

Funktionsweise:

Cell Broadcast ermöglicht es Behörden in Deutschland, Warnungen einfach, schnell und zielgenau an eine große Anzahl von Menschen gleichzeitig zu versenden - das ist ideal für eine Alarmierung im Notfall. Das System funktioniert so: Die zuständigen Behörden erhalten Kenntnis über bevorstehende oder bereits eingetretene Katastrophen und legen ein Gebiet fest, für das die Warnung gilt. Diese Informationen übermitteln sie an die Mobilfunkbetreiber und verschicken die Warnmeldung als Cell-Broadcast-Textnachricht über das Mobilfunknetz an die Endgeräte der Mobilfunkkunden.

Vorteile:

Anders als bei einer SMS, aber ähnlich wie beim Radio, empfangen alle Geräte, die in den Funkzellen der jeweiligen Region eingebucht sind, die Warnmeldung – daher der Name Cell Broadcast. Je nach Warnstufe geben die Geräte sogar im lautlosen Modus einen Warnton aus. Das kann zum Beispiel bei einer Warnung vor Naturgefahren (wie Hochwasser oder Erdbeben), Unwetter (wie schwere Stürme, Gewitter oder Hitzewellen), Schadstoffaustritten, Krankheitserregern, Großbränden oder weiteren akuten Gefahren (wie Bombenentschärfungen) der Fall sein. Cell Broadcast funktioniert auch dann, wenn das Netz stark belastet ist und auch ohne Datenverbindung. Auch ist es nicht notwendig eine App zu installieren.

Voraussetzungen:

Voraussetzung für den Empfang ist, dass das Mobilfunkgerät (Handy, Smartphone) mit Cell Broadcast kompatibel sowie angeschaltet und empfangsbereit ist. Zudem sind die neuesten Versionen der Betriebssysteme notwendig.

Weitere Informationen:

