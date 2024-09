Warnung an Touristen

2 Patong Beach ist einer der bekanntesten Stände auf Phuket. (Archivbild) Foto: Carola Frentzen/dpa

Wer derzeit auf Phuket Urlaub macht, sollte vorsichtig sein. An einem bekannten Strand wurden Dutzende gefährliche Quallen entdeckt. Markant sind ihre blaue Schwimmblase und lange Tentakel.









Bangkok - Quallen-Alarm auf Thailands beliebter Touristeninsel Phuket: Am bekannten Patong Beach an der Westküste seien am Wochenende Dutzende giftige "Bluebottles" angespült worden, berichtete die Zeitung "Bangkok Post" unter Berufung auf das örtliche Meeresforschungszentrum.