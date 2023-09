Nicht erschrecken! Wenn am Donnerstag die Sirenen losheulen, ist nichts passiert: Bundesweit wird am Warntag getestet, wie die Bevölkerung gewarnt werden kann.

69 neue Sirenen, die im Notfall die Bevölkerung warnen – im Zollernalbkreis schreitet aktuell der Ausbau der Warninfrastruktur in den Städten und Gemeinden voran. Getestet werden die Anlagen am bundesweiten Warntag, der am Donnerstag, 14. September, stattfindet. Die Aktion hat zum Ziel, die Bevölkerung für das Thema Warnung zu sensibilisieren und Warnprozesse zu erproben.

Am 14. September wird die Integrierte Leitstelle um 11 Uhr alle von dort aus ansteuerbaren Sirenen im Landkreis mit dem Signal „Warnung“ und um 11.45 Uhr mit dem Signal „Entwarnung“ auslösen. Die Städte und Gemeinden wurden gebeten, manuell auslösbare Sirenen in ihren Gemeindegebieten zu starten.

Um 11 Uhr gibt es eine Probewarnung

Die nationale Warnzentrale im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe versendet um 11 Uhr eine Probewarnung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) an alle daran angeschlossenen Warnmittel wie Rundfunkanstalten, Medienunternehmen und Warn-Apps; die zugehörige Entwarnung erfolgt um 11.45 Uhr. Ebenso soll an diesem Tag eine Testwarnung mittels „Cell Broadcast“, also über die Mobilfunknetze direkt an empfangsbereite Endgeräte ohne Verwendung bestimmter Apps, versendet werden. Dieses System wurde erstmals beim bundesweiten Warntag 2022 getestet.

Fördergelder für weitere Sirenen beantragt

Das Sirenennetz im Zollernalbkreis wird aktuell ausgebaut und modernisiert. Der Kreistag hatte im Rahmen des Bedarfsplans für Feuerwehr und Katastrophenschutz dem Aufbau eines Sirenennetzes zugestimmt. Der Bund stellt dafür Fördermittel zur Verfügung, der Zollernalbkreis beteiligt sich mit den Städten und Gemeinden an den Kosten. Das Amt für Bevölkerungsschutz unterstützt die Kommunen bei der Planung, Umsetzung und der Beantragung der Fördergelder. Bestehende Anlagen werden dabei durch neue ersetzt, die notstromversorgt sind. Dadurch kann die Bevölkerung selbst bei einem Stromausfall gewarnt werden. 69 Sirenen sind bereits oder werden aktuell errichtet; für weitere 48 Sirenen sind Fördergelder beim Bund beantragt, bisher aber nicht bewilligt.

Das bedeuten die Sirenensignale

Warnung bei Gefahr:

Einminütiger Heulton, auf- und abschwellend.

Entwarnung:

Durchgehend einminütiger Heulton.

So verhalten Sie sich:

Ertönt eine Sirene, so bedeutet dies für den Bürger zunächst, dass er sich umgehend informieren soll: Blick aufs Smartphone und die Warn-App Nina. Radio an und auf Rundfunkdurchsagen achten, wie beim Verkehrsfunk.

Deswegen der Warn-Mix:

Warnungen sollen möglichst viele Menschen erreichen. Deswegen werden sie über viele verschiedene Warnmittel und Wege verbreitet – außer Sirenen etwa über Radio und Fernsehen, Internetseiten, Social Media und Warn-Apps.