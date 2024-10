Produktion in vier Betrieben zeitweise lahmgelegt

1 Auch bei Mitarbeiter von Junghans microtec beteiligten sich am Warnstreik am Donnerstag. Foto: IG Metall

Nach dem Scheitern der Verhandlungen am Mittwoch ist für kommende Woche eine zentrale Veranstaltung in Horb geplant.









Die IG Metall begleitete die dritte Tarifrunde, die am Donnerstag in Böblingen lief, mit Warnstreiks. Auch Belegschaften aus der Region schlossen sich an. Im Landkreis Rottweil legten Mitarbeiter von vier Firmen die Arbeit vorzeitig nieder.