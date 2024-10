Mit der dritten Tarifverhandlung für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie in Böblingen an diesem Donnerstag beteiligen sich mehrere Betriebe im Einzugsgebiet der IG-Metall-Geschäftsstelle Freudenstadt an Warnstreiks, wie die Gewerkschaft ankündigt.

„Wir erwarten von den Arbeitgebern ein deutlich verbessertes Angebot“, so Dorothee Diehm, erste Bevollmächtigte der IG Metall Freudenstadt, in einer Mitteilung. Das Angebot der Arbeitgeber in der zweiten Verhandlung sei nicht akzeptabel. „Die Laufzeit mit 27 Monaten ist viel zu lang, das prozentuale Angebot zu niedrig, und die erste Erhöhung nach neun Monaten ohne Anpassung kommt zu spät“, fasst Diehm zusammen.

Im Kreis Freudenstadt werden die Firmen Robert Bürkle in Freudenstadt sowie Bosch Rexroth und Lauffer Maschinenfabrik in Horb bestreikt. Auch die Firma Woodward L’Orange aus Glatten beteiligt sich am Warnstreik. Dort findet um 12.30 Uhr eine Kundgebung vor dem Werkstor auf dem Parkplatz statt.

Soweit an diesem Donnerstag kein Ergebnis erzielt werde, so Georg Faigle, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Freudenstadt, werde es weitere Warnstreikaktionen geben. So plane die IG Metall in Horb eine zentrale Veranstaltung, das sogenannte „Streik-Fescht“. In diesem Zusammenhang bedeute das schwäbische Wort „fescht“ fest, hart und widerstandsfähig, heißt es in der Mitteilung.