Warnstreik bei Verdi: Streiks im ÖPNV – ist auch der Kreis Calw betroffen?

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Montag zum Warnstreik im kommunalen Verkehr auf. Wie sieht es im Kreis Calw aus und ist womöglich die Hesse-Bahn betroffen?

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Montag zum Warnstreik im kommunalen Nahverkehr in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz auf. Die Streiks finden im Rahmen bundesweiter Arbeitsniederlegungen statt, die Tarifverhandlungen für die rund 6700 Beschäftigten seien ohne Angebot vertagt worden, teilt die Gewerkschaft mit.

Doch was bedeutet das für den Kreis Calw? Schließlich geht hier ausgerechnet an diesem Wochenende die neue Hermann-Hesse-Bahn (HHB) in Betrieb, die ihre Fahrgäste von Calw in Richtung Stuttgart bis Weil der Stadt befördert. Zudem gibt es Anbindungen auch von Bad Wildbad nach Pforzheim und von Bad Herrenalb nach Karlsruhe. Müssen Arbeitnehmer und Schüler am Montag bangen, an ihren Arbeitsplatz oder ihre Schule zu kommen?

Entwarnung für den Kreis Calw

Entwarnung gibt hier Verdi-Pressesprecher Andreas Henke im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Kreis Calw sei von dem Warnstreik nicht betroffen, beruhigt er. Am ehesten könne es in Karlsruhe Beeinträchtigungen geben. Dort würden die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) bestreikt. Nicht betroffen sei aber die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG), die die Stadtbahnlinien von Bad Herrenalb nach Karlsruhe und von Bad Wildbad nach Pforzheim betreibt.