Warnstreik bei Verdi: Streiks im ÖPNV – ist auch der Kreis Calw betroffen?

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Montag zum Warnstreik im kommunalen Verkehr auf. Wie sieht es im Kreis Calw aus und ist womöglich die Hesse-Bahn betroffen?
Die Gewerkschaft Verdi ruft am Montag zum Warnstreik im kommunalen Nahverkehr in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz auf. Die Streiks finden im Rahmen bundesweiter Arbeitsniederlegungen statt, die Tarifverhandlungen für die rund 6700 Beschäftigten seien ohne Angebot vertagt worden, teilt die Gewerkschaft mit.