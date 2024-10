Warnstreik in Zuffenhausen: Porsche-Mitarbeiter erklären: Deshalb streiken wir

1 Gökhan Kara (links) und Anton Haffner sind dem Ruf der Gewerkschaft gefolgt und legten in der Nachtschicht ihre Arbeit nieder. Foto: red/kan

Die Friedenspflicht für 3,9 Millionen Beschäftigte in der IG Metall ist ausgelaufen. Die Beschäftigten bei Porsche am Hauptsitz in Stuttgart-Zuffenhausen sind die ersten in Baden-Württemberg, die streiken. Vielen geht es um mehr als eine Lohnerhöhung.









Mitten in der Nacht, um 2 Uhr legen die Mitarbeiter der Porsche AG in Zuffenhausen ihre Arbeit nieder. Hier, am Hauptsitz des Sportwagenbauers wird erst einmal kein Auto mehr vom Band laufen. Alle Beschäftigten der Nachtschicht, etwa 500 Arbeiter, sind nach Angaben der IG Metall dem Ruf der Gewerkschaft gefolgt und treten in einen Warnstreik. Sie fordern sieben Prozent mehr Lohn innerhalb eines Jahres. Die Metall-Arbeitgeber schlagen eine Erhöhung der Bezüge um insgesamt 3,6 Prozent vor. Allerdings soll die erste Stufe der Erhöhung um 1,7 Prozent erst im Juli 2025 einsetzen, weitere 1,9 Prozent soll es dann ein Jahr später geben. Weil die Gewerkschaft damit nicht zufrieden ist, gibt es nun Warnstreiks. Wie stehen die Porschemitarbeiter, die den Auftakt zu den Warnstreiks in Baden-Württemberg machten, zu den Forderungen?