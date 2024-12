1 Spendenübergabe im Progymnasium Tailfingen (von links): Andrés Torres von der SMV, Anton Hofmann, Schülersprecher Gleb Grinich, Thomas Hufnagel, Natalie Güthe und Cedric Güthe, Schülersprecherin Marit Eggert und Lilly Maisch von der SMV Foto: Marc Neumann

10 500 Euro für den guten Zweck hat das Team des Progymnasiums Tailfingen kurz vor Weihnachten übergeben.









Link kopiert



Gebannt lauschte die Schulgemeinschaft am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, als Vertreter der begünstigten Organisationen in der Mensa offiziell die Spenden aus dem Erlös des Adventsbazars in Höhe von 10 500 Euro entgegennahmen und über den Verwendungszweck berichteten.