5 Trinkfreudige dänische Fußballfans bevölkerten am Samstagabend den Stuttgarter Biergarten. Foto: Maier-Sohn

Am späten Samstagabend schlug Wirtin Sonja Merz Alarm: Ihr letztes Bierfass war leer! „Seit 12 Uhr sind 3000 dänische Fußballfans bei mir“, so die Chefin des Biergartens im Schlossgarten - dabei spielt Dänemark doch erst am Sonntag. Die riesigen Bierbestände reichten nicht.









Link kopiert



Rot, alles rot, wohin man schaut: Am Sonntag spielt die dänische Nationalmannschaft (die übrigens während der Fußball-EM in Freudenstadt wohnen) in der Stuttgarter MHP-Arena gegen Slowenien, doch schon am Tag davor sind die dänischen Fußballfans durstig, sehr durstig sogar. „Die ersten sind gegen 12 Uhr zu mir gekommen“, berichtet Sonja Merz, deren Biergarten im Schlossgarten nicht weit entfernt vom Hauptbahnhof liegt. Stundenlang sitzen die Dänen, und sie vertragen viel, wie sich zeigt. Am Abend schätzt die Wirtin ihre Zahl auf 3000.