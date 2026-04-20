Warentauschtag in Schramberg: Geißhalde wird zur Tauschbörse für Schnäppchenjäger

Das Ziel der Veranstaltung war klar: Waren und Gegenstände, die zwar nicht mehr gebraucht werden, aber zu schade zum Wegwerfen sind, sollten einen neuen Besitzer finden. Und dieses Konzept ging erneut voll auf. Von 11 bis 13 Uhr kamen unzählige Besucher zur Abgabe ihrer Gegenstände in die Geißhalde. Viele nutzten dazu am Eingangsbereich die Gelegenheit, um sich schon einmal einen Überblick über das „Watata-Gelände“ zu verschaffen.

Nach dem Countdown geht’s los Die Mitglieder des Vereins Szene 64 und ihre fleißigen Helfer nahmen die Waren entgegen, prüften sie auf Funktionstüchtigkeit und Sauberkeit und legten sie für den späteren Ansturm der Schnäppchenjäger bereit.

Im Erdgeschoss des Gebäudes hatten sie zur besseren Übersicht verschiedene Kategorien-Bereiche wie „Glas“, „Deko“, „Kleidung“, „Elektro“, „Porzellan“, „Bücher“ und einen Kinderbereich eingerichtet. Bis zum Startschuss um 14 Uhr verpflegte die Handball-E-Jugend der SG Dunningen/Schramberg die Wartenden bei Sonnenschein mit Getränken und leckeren Waffeln.

Kinder waren gefragt

Bereits 15 Minuten vor dem offiziellen Start rief Organisator Daniel Sieber die Kinder nach vorne, die sich in ihrem Bereich bereits ihr neues Puzzle, Gesellschaftsspiel oder Kuscheltier sichern durften. Dann war es soweit: Nach einem laut gezählten Countdown strömten auch die Erwachsenen in das Erdgeschoss der Szene 64 und es galt: Jeder darf so viel mitnehmen, wie er tragen kann – für drei Euro, die beim Verlassen des Gebäudes gezahlt wurden. Manche gingen ganz gezielt auf die Suche nach bestimmten Gegenständen, andere ließen sich durch die Gänge treiben und stöberten.

Fortsetzung geplant

„Jedes Mal sind wir aufs Neue überrascht, wie viele Waren uns gebracht werden. Es ist großartig, wenn dann wieder wie heute die meisten davon auch einen neuen Besitzer finden“, freute sich Daniel Sieber darüber, dass das Prinzip des Warentauschtags in Schramberg erneut sehr gut angenommen wurde.

Der Verein plant, auch weiterhin jährlich im Frühjahr einen solchen Tauschtag in der Geißhalde in Schramberg zu veranstalten.