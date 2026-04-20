Warentauschtag in Schramberg: Geißhalde wird zur Tauschbörse für Schnäppchenjäger

Zahlreiche Besucher strömten zum Warentauschtag in die Schramberger Geißhalde – und gaben gut erhaltenen Gegenständen ein neues Zuhause.
Das Ziel der Veranstaltung war klar: Waren und Gegenstände, die zwar nicht mehr gebraucht werden, aber zu schade zum Wegwerfen sind, sollten einen neuen Besitzer finden. Und dieses Konzept ging erneut voll auf. Von 11 bis 13 Uhr kamen unzählige Besucher zur Abgabe ihrer Gegenstände in die Geißhalde. Viele nutzten dazu am Eingangsbereich die Gelegenheit, um sich schon einmal einen Überblick über das „Watata-Gelände“ zu verschaffen.