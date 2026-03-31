Warentauschtag in Schramberg: Ein großer Schritt gegen die Wegwerfgesellschaft

Der Watata der Szene 64 steht wieder bevor: Am Samstag, 18. April, können Schnäppchenjäger in der Geißhalde sicher wieder einige seltene Schätzchen entdecken.
Die Bürger von Schramberg und Umgebung dürfen wieder auf dem Speicher oder im Keller die Gegenstände aus ihrem Haushalt zusammensuchen und herauskramen, die sie eigentlich nicht mehr brauchen, die aber auch zu schade zum Wegwerfen sind. Denn am Samstag, 18. April, ist es in der Geißhalde wieder so weit: Dann können genau diese Gegenstände beim Warentauschtag, kurz „Watata“, getauscht werden.