Warentauschtag in Schramberg: Ein großer Schritt gegen die Wegwerfgesellschaft

Der Watata der Szene 64 steht wieder bevor: Am Samstag, 18. April, können Schnäppchenjäger in der Geißhalde sicher wieder einige seltene Schätzchen entdecken.

Die Bürger von Schramberg und Umgebung dürfen wieder auf dem Speicher oder im Keller die Gegenstände aus ihrem Haushalt zusammensuchen und herauskramen, die sie eigentlich nicht mehr brauchen, die aber auch zu schade zum Wegwerfen sind. Denn am Samstag, 18. April, ist es in der Geißhalde wieder so weit: Dann können genau diese Gegenstände beim Warentauschtag, kurz „Watata“, getauscht werden.

Der Ablauf des Tages hat sich bewährt, so der Szene-64-Verein: Von 11 bis 13 Uhr nehmen die Helfer des „Watatas“ in der Szene 64 brauchbare, funktionierende und gut erhaltene Gegenstände entgegen. Die Vereinsmitglieder sichten, sortieren und verteilen das Abgegebene übersichtlich in den jeweiligen Kategorien auf Tischen und Bänken.

Die Handball-E-Jugend der SG Dunningen/Schramberg veranstaltet einen Waffel- und Getränkeverkauf.

Auch Kinderbereich ist eingerichtet

Wer „nur“ seine Waren abgeben möchte, kann an dieser Stelle zwar wieder nach Hause gehen – es lohnt sich aber, zu bleiben: Wer nämlich eine Abholer-Gebühr von drei Euro zahlt, darf ab dem großen Startschuss um 14 Uhr alles mitnehmen, was er finden kann. „Man muss nur der Erste bei dem Gegenstand sein“, sagt Daniel Sieber vom Verein und erläutert: „So kommen die Waren in jeweils den Haushalt, in dem sie weiterhin gebraucht werden.“ Ein großer Schritt für die Nachhaltigkeit und gegen die heutige Wegwerfgesellschaft, findet er.

Beim „Watata“ wird es zudem einen extra Kinderbereich geben – beispielsweise für Spielsachen, Kinderkleidung oder Kinderbücher. Ihn dürfen aber nur Kinder besuchen – abgesehen von den ganz Kleinen unter sechs Jahren, die von Mama oder Papa begleitet werden können.

Diese Gegenstände werden angenommen

Geschirr, Küchengeräte und -utensilien, Werkzeug, Elektrogeräte, Dekoration, Bastelbedarf, Stoffe, (gut erhaltene) Kleidung, Taschen, Rucksäcke, Körbe, Spielzeug, Schmuck, Vasen, Kerzen, Uhren, Besteck, Zinnteller, Fotoapparate, Schallplatten oder Bücher.

Diese Gegenstände werden nicht angenommen

Verschmutzte oder defekte Gegenstände, sehr alte Elektronikgeräte, Bildschirme oder Drucker, selbst aufgenommene VHS-Videokassetten, Autoreifen, große Möbel, Teppichböden, Ski- und Skizubehör sowie verschmutzte und beschädigte Kleidung.