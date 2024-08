Warentauschbörse in Schwenningen: Ein gelungener Beitrag zur Nachhaltigkeit

Gleich eine ganze Woche lang kann man bei der Warentauschbörse am Umweltzentrum in Schwenningen Waren tauschen und Neues entdecken, was das Zeug hält. Die Leiterin des Umweltzentrums, Angie Manton, findet dass das Angebot gut ankomme – und verrät, welche Waren bei der Tauschbörse der absolute Renner sind.