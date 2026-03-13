Warenbachtal in Villingen: OB will Biber umsiedeln - Experte rät ab

Der Biber fühlt sich am Warenbach in Villingen richtig wohl – das jedoch nicht ohne Folgen. Der OB will das Tier am liebsten umsiedeln, ein Experte rät jedoch davon ab.
Leises Plätschern, Vogelgezwitscher, grüne Wiesen, hohe Bäume – und ein kleiner Bach, der sich seinen Weg durch die Landschaft bahnt. Bei Danièle Goblet-Obert in der Villinger Südstadt, die an das Landschaftsschutzgebiet „Villingen Süd“ angrenzt“, ist es wahrlich idyllisch. Wäre da nicht ein tierischer Nachbar, der die Ruhe gelegentlich durcheinanderbringt.