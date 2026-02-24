Ware in Jacken versteckt: Ladendetektivin vereitelt Diebstahl in Offenburger Baumarkt

1 Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere hundert Euro. Foto: Rehder/dpa Eine Ladendetektivin erwischte drei mutmaßliche Ladendiebe zwischen 22 und 23 Jahren am frühen Montagabend. Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahl.







Einer aufmerksamen Ladendetektivin gingen am frühen Montagabend in einem Baumarkt in der Max-Plank-Straße drei mutmaßliche Ladendiebe ins Netz. Die Männer im Alter zwischen 22 und 23 Jahren versuchtem nach derzeitigem Kenntnisstand, gegen 17.40 Uhr mehrere Waren in ihren Jacken zu verstecken und den Kassenbereich daraufhin zu passieren, teilt die Polizei mit.