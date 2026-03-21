War Kalkriese nur das letzte Kapitel der Varusschlacht?

Im Jahr 9. n. Chr. vernichteten Germanen ein gewaltiges römisches Heer. Der Name des römischen Generals gab der Schlacht ihren Namen: Varusschlacht. War Kalkriese in Westfalen wirklich der Schauplatz dieser folgenschweren Niederlage Roms war. Eine Spurensuche.
Wir schreiben das Jahr 9. n. Chr.: Irgendwo im Niemandsland, in der mehr oder weniger eroberten Provinz „Magna Germania“ im heutigen Westfalen. Eine gewaltige römische Streitmacht – die drei Legionen XVII, XVIII, XIX, drei Alen (Reitereinheiten, zusammen rund 1500 Mann) und sechs Kohorten (je 400 Legionäre), dazu 4000 bis 5000 Reit-, Zug- und Tragtiere mitsamt Zivilisten – marschiert durch die düsteren Wälder Germaniens.