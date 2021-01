War es ein Wolf oder ein Hund? Tote Ziege in Forbach gefunden

Forbach - Dies teilte das Umweltministerium Baden-Württemberg am Donnerstag mit. Das Rissbild deute nach Auskunft der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) darauf hin, dass "ein hundeartiges Tier" die Ziege getötet haben könnte. Derzeit könnten die Fachleute der FVA weder einen Wolf noch einen Hund als Angreifer ausschließen. Die tote Ziege sei an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) in Freiburg übergeben worden, wo der Kadaver nun näher untersucht werde.