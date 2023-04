Totes Alpaka in Nordrach gibt Rätsel auf

1 In der Ortenau gibt es mehrere Alpaka-Haltungen – unser Foto zeigt zwei Tiere in Berghaupten. Ein Alpaka-Junges im Alter von wenigen Monaten wurde nun in Nordrach womöglich Opfer eines Wolfs. Foto: Armbruster

Ein Alpaka-Junges ist am Sonntag in Nordrach tot aufgefunden worden. Derzeit könne weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Wolfsriss handelt, teilt die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg mit.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg ist am Sonntag ein totes Alpaka im Ortenaukreis gemeldet worden. Der Fundort liegt auf der Gemeindeebene von Nordrach. Das Tier war laut Mitteilung der FVA etwa acht Monate alt. Die Fachleute der Versuchs- und Forschungsanstalt waren vor Ort, um genetische Proben zu nehmen. Diese werden nun am Senckenberg-Zentrum für Wildtiergenetik untersucht.

Beobachtungen mit Verdacht auf einen Wolf, sollen gemeldet werden

„Ein Wolf kann als Verursacher derzeit weder ausgeschlossen noch bestätigt werden“, heißt es am Dienstag in der FVA-Mitteilung. Die Gemeinde Nordrach liegt im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald, in dem sich derzeit drei Wölfe dauerhaft niedergelassen haben. Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Region sind laut FVA informiert.

Eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf einen Wolf sollen per E-Mail an info@wildtiermonitoring.de oder unter Telefon 0761/4 01 82 74 gemeldet werden.