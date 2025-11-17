War der Bauernaufstand Ursache?: Sulz hatte schon vor 500 Jahren Geldnöte

Ein privater Finanzier leiht der Sulz und vier Ortschaften Geld. Aus „Notdurft“ muss die Stadt diesen Weg gehen. Für pünktliche Zurückzahlung ist ein Druckmittel vereinbart.
Gibt es im Archiv etwas Interessantes zum Bauernkriegsjahr 1525? Joachim Jehn, als hauptamtlicher Archivar bei der Stadt Sulz beschäftigt, hat im Findbuch nachgeschlagen und ist tatsächlich fündig geworden. Aus diesem Jahr, in dem die aufständischen Bauern bei Böblingen vernichtend geschlagen wurden, stammt eine Urkunde zu einem Kreditgeschäft.