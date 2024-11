Plätzchen, Glühwein und vielleicht ein kleines Weihnachtsgeschenk? Auch in der Region sind zahlreiche Weihnachtsmärkte geplant.

Altensteig In der Altstadt am Freitag, 29. November, von 18 bis 22 Uhr.

Lesen Sie auch

Althengstett „Winterzauber“ am Freitag, 6. Dezember, von 16 bis 22 Uhr am Hirschgarten in der Ortsmitte.

Bad Herrenalb: an den Wochenenden , 7. und 8. Dezember, sowie 14. und 15.Dezember, jeweils von 11 Uhr bis 19 Uhr zieht sich der Weihnachtsmarkt vom Kurhaus über den Rathausplatz bis ins historische Klosterviertel.

Bad Liebenzell am Samstag, 14. Dezember, von 11 bis 22 Uhr im Kur- und Erlebnispark.

Bad Teinach-Zavelstein Die Zavelsteiner Burgweihnacht ist am Samstag, 7. Dezember von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 19 Uhr.

Bad Wildbad Auf dem Trinkhallenplatz im Kurpark, von Donnerstag, 12. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember. Geöffnet am Donnerstag und Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

Bad Wildbad-Calmbach am Samstag, 30. November von 15 bis 21 Uhr auf dem Lindenplatz und im evangelischen Gemeindehaus.

Bad Wildbad-Sprollenhaus am Freitag, 29. November, von 17 bis 23 Uhr auf dem Dorfplatz Sprollenhaus

Birkenfeld am Wochenende, 7. und 8. Dezember, jeweils von 13 bis 23 Uhr auf dem Kirchplatz und im Martin-Luther-Gemeindehaus.

Calw Am ersten Adventswochenende, Donnerstag, 28. November, bis Sonntag, 1. Dezember in der Altstadt. Geöffnet ist der Markt am Donnerstag von 15 bis 21 Uhr, am Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Dobel am Montag, 2. Dezember, von 14 bis 21 Uhr auf dem Dorfplatz und im Dobler Kurhaus.

Egenhausen Adventsmarkt in der Silberdistelhalle am Samstag, 23. November, ab 11 Uhr.

Engelsbrand-Grunbach am Samstag, 30. November, von 15 bis 22 Uhr in der Calwer Straße.

Enzklösterle auf dem Festplatz am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Dezember. Am Samstag ist der Markt von 14 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Gechingen Sonntag, 8. Dezember ab 11 Uhr in der Ortsmitte

Haiterbach der Weihnachtsmarkt des Kulturvereins in Unterschwandorf ist am Sonntag, 8. Dezember, von 13 bis 18 Uhr in der Sommerhalde.

Höfen am Freitag, 13. Dezember, von 18 bis 24 Uhr im Kurpark.

Jettingen im Foyer und Mehrzweckraum des Rathauses und auf dem Partnerschaftsplatz, Samstag, 30. November, 14 bis 21 Uhr.

Mötzingen Am Freitag, 29. November, von 15 bis 20 Uhr auf dem Schloßplatz.

Nagold Am Wochenende von Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember in der Innenstadt. Geöffnet ist der Markt freitags von 13 bis 21 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Unsere Empfehlung für Sie Vorweihnachtliche Stimmung Adventsmarkt in Nagold begeistert die Besucher Der dreitägige Adventsmarkt des Fördervereins Alte Seminarturnhalle war mit seinen zahlreichen Angeboten auch in der 25. Auflage ein voller Erfolg. Das war alles geboten.

Neubulach Auf dem Marktplatz am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember. Samstags von 14 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Neuenbürg Schloss-Weihnachtsmarkt am Wochenende, 7. und 8. Dezember auf dem Neuenbürger Schloss. Geöffnet am Samstag von 14 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Neuweiler Auf dem Markt- und Rathausplatz, am Samstag, 23. November, von 14 bis 21 Uhr.

Ostelsheim auf dem Rathaus- und Kirchplatz sowie in der Kirchgasse am Samstag, 30. November, ab 15 Uhr.

Unsere Empfehlung für Sie Weihnachtsmärkte in der Region Herrenberg bereitet sich auf Feststimmung vor Die Adventszeit in Herrenberg verspricht auch in diesem Jahr ein besonderes Erlebnis für alle Altersgruppen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Schömberg von Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember gibt es einen Kunsthandwerkermarkt im Foyer des neuen Rathauses sowie das Weihnachtsdörfle auf dem Lindenplatz. Der Handwerkermarkt hat am Freitag von 16 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Das Weihnachtsdörfle ist am Freitag von 16 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Simmozheim am Samstag, 30. November von 11 bis 22 Uhr rund um das Gemeindehaus.

Wildberg Die Klosterweihnacht in der Klosteranlage ist am Samstag, 30. November von 15 bis 22 Uhr. Die Krippe im Arrestturm wird schon um 13.30 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 1. Dezember ist die Klosterweihnacht von 11 bis 19 Uhr.