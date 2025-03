Die Zeitumstellung zur Sommerzeit 2025 findet in der Nacht von Samstag, 29. März, auf Sonntag, 30. März 2025 statt. Um genau 2:00 Uhr morgens werden die Uhren eine Stunde vorgestellt – auf 3:00 Uhr. Damit beginnt offiziell die Sommerzeit in Deutschland. Der letzte Sonntag im März ist jedes Jahr der Stichtag für die Umstellung auf Sommerzeit. Durch die Umstellung verliert man eine Stunde Schlaf, dafür bleibt es abends länger hell – ein Effekt, der vielen Menschen besonders im Frühling und Sommer zugutekommt.

Wann war die letzte Zeitumstellung?

Die letzte Zeitumstellung erfolgte im Herbst 2024: In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober 2024 wurden die Uhren um 3:00 Uhr eine Stunde zurückgestellt – von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr. Seitdem galt die Winterzeit. Die nächste Umstellung nach März 2025 folgt am 26. Oktober 2025 (in der Nacht vom 25.10. auf den 26.10.2025), wenn die Uhren wieder zurückgestellt werden und die Winterzeit beginnt.

Merksatz zur Zeitumstellung

Ein klassischer Merksatz, um sich die Zeitumstellung zu merken, ist folgender: „Im Frühling stellt man die Gartenmöbel vor die Tür, im Herbst wieder zurück.“ Das bedeutet: Im März wird die Uhr vorgestellt, im Oktober zurückgestellt.

Warum wird die Zeit umgestellt?

Die Zeitumstellung wurde in Deutschland 1980 eingeführt. Ziel war es, das Tageslicht besser zu nutzen und damit Energie zu sparen. Morgens ist es nach der Umstellung zunächst länger dunkel, abends dafür länger hell. Kritiker bezweifeln jedoch den Nutzen: Laut dem Umweltbundesamt kann der Energieverbrauch durch zusätzlichen Heizbedarf am Morgen sogar steigen. Seit Jahren gibt es Diskussionen über eine mögliche Abschaffung der Zeitumstellung in der EU. 2018 sprach sich das Europäische Parlament zwar dafür aus, die halbjährliche Umstellung zu beenden. Doch bis heute konnten sich die Mitgliedsstaaten nicht auf eine einheitliche Regelung einigen. Deshalb bleibt es auch 2025 bei der gewohnten Umstellung auf Sommer- und Winterzeit.

Fazit:

Die Sommerzeit 2025 beginnt am 30. März um 2:00 Uhr morgens – die Uhr wird dann eine Stunde auf 3:00 Uhr vorgestellt. Obwohl die Zeitumstellung regelmäßig für Diskussionen sorgt, bleibt sie weiterhin bestehen.