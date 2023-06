In Calw ist Masche aus Rottweil seit Jahren bekannt

Die Spendensammler, die vermutlich nur in die eigene Tasche wirtschaften, tauchen in der Region seit langer Zeit immer mal wieder auf. Die Polizei gibt Auskunft, wie es aktuell aussieht, was das Ganze erst zum Betrug macht und wie man sich schützen kann.









Ein Supermarkt in Calw, Ende der 2000er- oder Anfang der 2010er-Jahre. Wann genau, das weiß der Mann, der beinahe Opfer geworden wäre, nicht mehr so genau. Ein junger Mann mit Klemmbrett ist dort unterwegs, kommt auf ihn zu, hält ihm einen Stift hin. Er sei taubstumm, steht auf einem Zettel zu lesen, und sammle Unterschriften für Menschen mit dieser Behinderung. Eine Unterschrift? Warum nicht. Ist ja für die gute Sache, denkt der Angesprochene – bis plötzlich klar wird, dass damit auch eine Unterstützung in Form von Geld erwartet wird.