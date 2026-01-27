Wann was gefeiert wird: Mercedes-Chef schwört Mitarbeiter zum Jubiläumsjahr ein – „Wir werden gewinnen“

2026 blickt Mercedes-Benz auf bedeutende Meilensteine. Kurz vor „140 Jahren Automobil“ wendet sich Konzernchef Ola Källenius intern an die Mitarbeiter. Diese großen Jubiläen warten.
2026 – das wird für Mercedes-Benz ein wirklich besonderes Jahr. Und zwar nicht nur deshalb, weil der Stuttgarter Autohersteller seine Produktoffensive fortsetzen und unter anderem die Weltpremiere der neuen S-Klasse abhalten wird, sondern auch, weil einige bedeutsame Jubiläen im Terminkalender stehen. Eines davon sogar am Tag der Präsentation des Luxusmodells.