Wann muss der Schnee vom Gehweg weg? Räumpflicht gilt trotz Corona-Beschränkungen

Der Hausbesitzer muss dafür sorgen, dass sein Grundstück und der an seinem Grundstück angrenzende Gehweg geräumt sind - trotz der Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Die Räumpflicht besteht in der Regel zwischen 7 und 20 Uhr, an Sonn- und Feiertagen zwischen 9 und 20 Uhr. Dabei können Kommunen jedoch Sonderregeln - etwa für Grundstücke an Schulwegen - erlassen.