Michael Bosch/Michael Maier 07.11.2024 - 09:49 Uhr , aktualisiert am 07.11.2024 - 11:02 Uhr

1 2025 finden die nächsten Bundestagswahlen statt. Foto: IMAGO / IlluPics

Nach der Europa- und Kommunalwahl sowie den Landtagswahlen in Ostdeutschland stehen bald noch wichtigere Wahlen an. Werden Bundestagswahl und Hamburger Bürgerschaftswahl zusammengelegt?









Die Europawahl und die Kommunalwahlen in einigen deutschen Bundesländern, wie unter anderem Baden-Württemberg, haben in diesem Jahr stattgefunden - stellt sich die Frage, wann die nächsten wichtigen Wahlen in Deutschland sind.