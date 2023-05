1 Nicht viele sichtbare Veränderungen gab es auf diesem Areal an der Bundesstraße 33 in St. Georgen, wo ein Aldi-Markt gebaut werden soll. Das soll sich nun ändern. Foto: Helen Moser

Ursprünglich sollte der neue Aldi-Markt an der Bundesstraße 33 in St. Georgen Mitte 2023 eröffnen. Doch bislang sind auf dem Gelände kaum Fortschritte zu erkennen. Es geht voran, versichert Aldi Süd auf Nachfrage – und gibt Einblick in den neuen Zeitplan.









In kurzer Zeit veränderte sich im Februar des vergangenen Jahres vieles auf dem Gelände an der Bundesstraße 33, als das ehemalige AHG-Autohaus abgerissen wurde. Es machte Platz für einen neuen Aldi-Markt, der an dieser Stelle eröffnen soll. Doch seither hat sich auf dem Gelände lange nicht allzu viel getan. Der ursprünglich geplante Eröffnungstermin Mitte 2023, von dem eine Aldi-Sprecherin im August 2021 auf Anfrage unserer Redaktion ausging, ist mittlerweile in unerreichbare Ferne gerückt.