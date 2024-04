1 Der Mann war bereits vor dem Vorfall mit dem Kind aufgefallen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Nach dem Messerangriff auf eine Vierjährige gibt es weitere Details zum Tatverdächtigen.









Der Mann, der eine Vierjährige in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu mit einem Messer schwer verletzt haben soll, ist polizeibekannt gewesen. Wegen einfacher Körperverletzung sei der 34-Jährige bereits Mitte März aufgefallen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Er sei mit einem anderen Mann aneinandergeraten.