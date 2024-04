1 Die Motivation des Tatverdächtigen ist laut Polizei noch unklar. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Ein vierjähriges Mädchen wird in einem Supermarkt in Baden-Württemberg mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei nimmt den mutmaßlichen Täter fest. Die Hintergründe sind noch nebulös.









Ein vierjähriges Mädchen ist in einem Supermarkt in Baden-Württemberg mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 34-jähriger Mann, konnte am Mittwochnachmittag festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Sein Motiv und der genaue Hergang der Tat in Wangen im Allgäu waren zunächst unklar.