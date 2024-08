„Wandguru“ in Bisingen: Kunsthandel an Steinhofener Straße schließt

1 Unübersehbar: Die Galerie „Wandguru“ an der Steinhofener Straße in Bisingen schließt. Foto: Hoffmann

Die Galerie „Wandguru“ an der Steinhofener Straße wurde erst vor einem Jahr eröffnet – nun schließt das Geschäft wieder. Das sind die Gründe.









Ende Juli 2023 hat die Galerie „Wandguru“ an der Steinhofener Straße eröffnet, nun prangen Schilder an den Schaufenstern mit der Aufschrift „Wir schließen“. Der genaue Zeitpunkt dafür steht noch nicht fest, heißt es auf Nachfrage der Redaktion bei den Betreibern. Sicher ist demnach jedoch, dass das Geschäft nicht fortbestehen wird. Bis es so weit ist, gilt die ebenfalls am Schaufenster beworbene Rabattaktion.