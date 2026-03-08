Wanderweg zur Teufelskanzel: Rat unterstützt Projekt im Stadtwald

Die Idee des Schwarzwaldvereins, mittels eines Weges eine Verbindung zwischen Teufelskanzel und Urenkopfturm herzustellen, traf im Gremium auf Gegenliebe.
Der Schwarzwaldverein will ein neues Angebot für Touristen und Einheimische schaffen. Die Pläne, die der stellvertretende Vorsitzende Christoph Wussler den Stadträten bei ihrer Sitzung vorstellte, stießen auf Begeisterung. Er schilderte, dass die Schutzhütte an der Teufelskanzel in einem maroden Zustand ist: „Entweder macht man etwas oder sie kracht zusammen.“ Es gebe Schimmelstellen am Dach und der Boden sei kaputt. Sie wachse immer mehr zu, ebenso wie der mächtige, wie eine „Kanzel“ wirkende, überhängende Felsblock, der touristisch als „markanter Aussichtspunkt“ beworben werde.