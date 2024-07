Die Stadtverwaltung Alpirsbach hat gemeinsam mit dem Markenteam zu einer kleinen Einweihungsveranstaltung des Qualitätswanderwegs „Sagenhaftes Alpirsbach“ eingeladen. Darüber wird in einer Pressemitteilung berichtet.

35 Wanderer trafen sich am Wald- und Wanderparkplatz zwischen dem oberen Sulzberg und der Eckte. Von dort ging es für die Gruppe aus Gemeinde- und Ortschaftsräten, Vereinsvertretern, Förderern und Unterstützern des Projekts sowie interessierten Gastgebern auf eine Teilwanderung des neuen Qualitätswanderwegs.

Zu Beginn bedankte sich Alpirsbachs Amtsverwalter Norbert Beck bei allen, die an der Umsetzung beteiligt waren, und lobte den Weg als gelungenes Projekt, welches das touristische Portfolio von Alpirsbach optimal ergänze und aufwerte.

Einmalige Natur im Nordschwarzwald

Ihm sei gar nicht bewusst gewesen, so Beck, was für fantastische Ausblicke und Wandermöglichkeiten man in Alpirsbach habe. Alpirsbach müsse sich in keinem Fall hinter anderen Orten verstecken, sondern biete vielfältige Möglichkeiten, die einmalige Natur im Nordschwarzwald zu genießen und um zu entspannen.

Clemens Steinberger und Thomas Gutmann sagten stellvertretend für das Markenteam ein paar Worte zu der teilweise holprigen Umsetzung des Wegs. Insgesamt dauerte die Planung und Umsetzung des Wegs rund fünf Jahre. Sie sei geprägt gewesen von personellen Wechseln im Projektteam, langwierigen Genehmigungs- und Abstimmungsverfahren sowie der Berücksichtigung von Naturschutzbelangen. Das Markenteam freue sich sehr, dass der Weg nun zertifiziert und eröffnet werden konnte.

Fehlende Genehmigungen von Privatwaldbesitzern

Für den September hatte das Markenteam eigentlich ein großes Einweihungsevent auf dem Wanderweg angedacht. Dieses Event muss aufgrund vereinzelt fehlender Genehmigungen von Privatwaldbesitzern zur Durchführung von organisierten Veranstaltungen im Wald jedoch verschoben werden. Das Markenteam bemüht sich laut Mitteilung darum, im kommenden Frühjahr eine Wanderveranstaltung in Kooperation mit den Alpirsbacher Vereinen anbieten zu können.

Für die Wandergruppe ging es entlang des Qualitätswanderwegs hinauf bis auf die Eckte und von dort, nach einem kleinen Umweg, ab der Lichtung Zollernblick wieder über die reguläre Wegestrecke bis zum Bettelmännle. Vom Bettelmännle wanderte die Gruppe bis zum „Rinkenbachhof“. Unterwegs passierte sie verschiedene Info- und Infrastruktureinrichtungen, wie eine Panoramaliege, Infotafeln und ein neu geschaffenes Aussichtsfenster. Die schmalen Wanderpfade, informativen Wissenstafeln und allen voran das Fenster sorgten bei den Wanderern für Begeisterung, heißt es in der Mitteilung.

Schwarzwaldverein auch künftig eingebunden

Janine Hermann von der Stadt Info Alpirsbach erläuterte die Systematik der Ausschilderung. Stefan Zizelmann vom Stadtarchiv ergänzte Wissenswertes rund um die Grenzsteine und die Heimatgeschichte Alpirsbachs.

An der Satellege ergriff Gerold Wein vom Schwarzwaldverein das Wort und verdeutlichte die Wichtigkeit einer gut funktionierenden, personell gut aufgestellten Ortsgruppe. Der Schwarzwaldverein Alpirsbach war sowohl bei der Planung und Umsetzung des Wegs eingebunden, als auch zukünftig bei der Unterstützung der Pflege des Wegs.

Am „Rinkenbachhof“ angekommen wurde die Gruppe bei sommerlichen Temperaturen auf der Terrasse mit kalten Getränken und einem zünftigen Vesper versorgt.