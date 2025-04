1 Demnächst am Ziel: Eine Wandergruppe des Wandervereins Rotfelden erreicht bald den Ausgangspunkt. Foto: Schöttle

Der Wanderverein Rotfelden lädt zu einer geführten Wanderung rund um Rotfelden ein. Im Anschluss ist eine Hocketse beim Backhaus vorgesehen.









Die Wanderung startet am Sonntag, 4. Mai, um 10 Uhr an der Gemeindehalle in Rotfelden im Lerchenweg. Eingeladen sind alle Wanderbegeisterten, die mal wieder etwas für ihre Gesundheit tun möchten. Eine Mitgliedschaft im Wanderverein ist dazu nicht notwendig. Auch Familien mit Kindern sind angesprochen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.