Sieben Halbtags- und sieben Ganztagstouren sind dieses Jahr im Angebot, wie die beiden Furtwanger Ortsgruppen des Schwarzwaldvereins mitteilen.

Besonders interessante Touren gibt es mit der Blütenwanderung im Eggener Tal mit Dieter Kammerer, der Rötenbachschlucht mit Siegmar Herlemann, dem Harmersbacher Vesperweg mit Claudia Waldvogel, der Besteigung des Feldberggipfels mit Werner Müller und einer herbstlichen Wanderung mit Dieter Kammerer ins Donautal.

Eine Sonderaktion „125 Jahre Westweg“ wird gemeinsam mit der Stadt Furtwangen unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Josef Herdner am 18. Mai durchgeführt. Dort wird die neunte Etappe des Westwegs von der Wilhelmshöhe bis zur Kalten Herberge angeboten. Eine Kurzstrecke ist ab dem städtischen Empfang beim Brendturm mit Werner Müller vorgesehen.

Im Frühsommer Fahrt zur Landesgartenschau

Zur dritten Etappe auf dem Wasserweltensteig wird für 7. September eingeladen. Claudia Waldvogel zeigt den Teilnehmern den Weg von Hammereisenbach bis zum Kirnbergsee. Sie wird außerdem am 26. Oktober gut zu Fuß in die Wutach-, Rötenbach- und Engeschlucht steigen und einen besonderen Wandergenuss bieten.

Beliebt sind auch die jeweils angebotenen Fahrten. Großes Interesse fand am 25. Januar bereits die Reise nach Britzingen zum „Weinberg in Flammen“. Die beliebte Frühlingstour führt am 6. April ins Elsass und auf die Hochkönigsburg, wo neben dem landschaftlichen auch ein kulturelles Erlebnis geboten wird, das mit einer Weinverkostung in einem renommierten Weingut abschließt. In Busbegleitung können die Höhepunkte der anspruchsvollen Wandertour auch ganz bequem erreicht werden. Für die Tour sind laut Schwarzwaldverein nur noch wenige Plätze frei.

Auch zur Landesgartenschau geht’s

Eine Busfahrt zur Landesgartenschau im „Tal X“ zwischen Freudenstadt und Baiersbronn wird im Frühsommer angeboten. Wandern und genießen ist das Motto, denn die kulturellen Schätze in Freudenstadt und der Bergbau auf dem Weg nach Baiersbronn bieten neben einer schönen Einkehr geistreiche Abwechslung.

Festlich schließt das Jahr wieder mit dem Besuch des Nikolaus im Bergstüble und danach bei der beliebten Weihnachtsmarkt-Fahrt. Dabei wird der Weihnachtsmarkt vor dem Ludwigsburger Barockschloss angefahren.

Programmheft liegt aus

Die Programmhefte liegen in den Tourist-Infos von Furtwangen, Vöhrenbach und Schönwald aus, außerdem im Vereinsaushang bei der Bäckerei Becker.