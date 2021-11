2 Seit 2016 ist Egon Feder staatlich geprüfter Natur- und Landschaftsführer. Foto: Meene

Gleich zwei staatlich geprüfte Natur- und Landschaftsführer gibt es beim Schwäbischen Albvereins Weilstetten. Doch was sind die Voraussetzungen, um diese Auszeichnung zu erhalten? Und wie läuft so eine Ausbildung zum Wanderführer ab?















Link kopiert

Balingen-Weilstetten - Auf diese Fragen weiß Egon Feder die Antworten. Er ist Vorsitzender der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins Weilstetten und selbst als staatlich geprüfter Natur- und Landschaftsführer aktiv. Vor fünf Jahren habe er die Ausbildung hierzu gemacht – noch bevor er Vorsitzender der Ortsgruppe wurde, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt.

80 Stunden Unterricht

Angeboten wird die Ausbildung von dem "Bundesweiten Arbeitskreis der staatlich getragenen Umweltbildungsstätten im Natur- und Umweltschutz" kurz "BANU" – und umfasst etwa 80 Unterrichtseinheiten. Feder ist der Meinung: "Die Zeiten sind vorbei, dass die Leute einfach nur einem Wanderführer hinterherlaufen."

Deshalb sei es die Aufgabe des Wanderführers, die Wanderungen interessant und informativ zu gestalten. Damit dies gelingt, werden die Teilnehmenden der Fortbildung in Themen wie Kartenkunde, Grundlagen der Kommunikation, Erlebnispädagogik, Forstwirtschaft, Tourismus, Sicherheit und Wetterkunde unterrichtet.

Voraussetzungen, um an der Ausbildung teilnehmen zu können, gebe es eigentlich keine, so Feder. Man müsse lediglich 18 Jahre alt sein und außerdem Zeit finden, um die 80 Stunden entweder in Form mehrerer Wochenendkurse oder eines einwöchigen Kompaktlehrganges wahrzunehmen. Am Ende der Ausbildung gibt es dann eine Hausarbeit auf – wer diese erfolgreich ablegt, darf an der Prüfung teilnehmen.

Diese habe es in sich, wie Feder berichtet: Geprüft werde anhand drei unterschiedlicher Aufgaben. Eines Multiple-Choice-Tests, einer Ausarbeitung einer Wanderroute und einer praktischen Prüfung als Führer einer Gruppe.

Wochenlange Vorbereitung

Bei Feder war es natürlich eine Wanderung durch die schönen Balinger Wälder, auch an Weilstetten führte die Route vorbei. Und die gelernten Themen wende er noch heute bei der Ausarbeitung einer neuen Wanderroute an, "um die Wanderung interessanter zu gestalten." So bereitet sich dieser schon wochenlang für eine neue Strecke vor. Am Tag vor einer Führung wandere er die Strecke selbst noch mal ab. "Denn die Natur verändert sich ja", sagt Feder. So kann es schon einmal vorkommen, dass die Strecke wegen Beweidung oder umgefallener Bäume kurzfristig gesperrt ist.

Weiterempfehlen würde der Wanderführer die Ausbildung allemal. "Es macht schon einen Riesenunterschied, wenn man die Wanderung mit Hintergrundinformationen befüllt", ist sich Feder sicher. Und auch die Aspekte der Sicherheit seien bei solch einer Führung durch die Natur wichtig. Aus diesem Grund müssen die ausgebildeten Wanderführer alle fünf Jahre einen Erste-Hilfe-Kurs sowie Seminare zur Fortbildung belegen, um das Zertifikat aufzufrischen.