Der Megatrail 2023 steht kurz bevor. Damit sich Wanderer nicht über Streckenmarkierungen oder die vielen schnaufenden Sportler am 9. und 10. September wundern: Das ist der diesjährige Streckenverlauf. Nachwandern wird Ungeübten in Etappen empfohlen...

In zwei Wochen fällt wieder der Startschuss zur Riesen-Wanderung im Raum Schramberg, dem Megatrail. Während die Teilnehmer fleißig trainieren, laufen auch auf Organisationsseite die Vorbereitungen: “Letztendlich wird vieles wieder spontan ablaufen müssen“, weiß Organisator Jonas Fuß von „Adventure Blackforest“. „Das letzte Mal waren sie ja viel schneller als gedacht und manche Essensstationen mussten früher aufgemacht werden“, erinnert er sich und lacht. „Aber wir wir werden bei dem, was man vorbereiten kann, vorbereitet sein.“

So sind derzeit noch Details vor allem bezüglich der Verpflegungs- und Getränkestationen zu klären. „Es wird wieder Vesper geben, Suppe oder Frühstück – dann wieder Obst oder Riegel. An einer Station gibt es dieses Mal ein Protein-Getränk“, sagt Fuß.

Es gibt auch wieder Verpflegungsstationen mit Musik wie 2021 auf dem Purpen in Tennenbronn. Foto: Riesterer

Konkret an die Streckenmarkierungen geht es dann aber erst am Tag vor dem Event: „Markiert wird der Weg wieder mit Spray-Pfeilen und Bändeln. Das machen auf einem Großteil der Teil-Etappen wider die jeweiligen Schwarzwaldvereine“, sagt Fuß und betont: „Ohne die Vereine und vielen freiwilligen Helfer würde das nicht funktionieren, vielen Dank.“

Gleich mal richtig Höhenmeter

Am Samstag, 9. September, fällt dann um 14 Uhr der Startschuss – zumindest für die meisten Teilnehmer. Die richtig schnellen und fitten können je eine Stunde versetzt noch um 15 oder 16 Uhr loslegen. „Die erste Teiletappe ist dann gleich eine der Anspruchsvollsten“, sagt der Organisator. Über Tierstein, Eselbach und die Aichhalder Mühle geht es im stetigen auf und ab nach Aichhalden, wohin „gleich richtig Höhenmeter gemacht“ werden.

Auf der Höhe wandern die Teilnehmer einen Bogen über Waldmössingen, lassen Winzeln rechterhand liegen und sich vom MV Rötenberg eben dort mit einem Ständchen empfangen. Übers Zollhaus und den Schwenkenhof zwickt’s dann erstmals in den Beinen, wenn bis Schiltach innerhalb von vier Kilometern mehr als 400 Höhenmeter wieder abgestiegen werden.

Schöne Wege durchs Kinzigtal

„Dann geht es auf ganz tollen Wanderwegen rechts der Kinzig nach Halbmeil, wo der Fluss überquert wird“, so Fuß, und weiter bis an die Jakobuskapelle, deren Förderverein eine leckere Stärkung auf den Tisch stellen wird. „Wer die einzelnen Etappen der Tour nachlaufen möchte – mit diesem Teilstück würde ich anfangen“, schwärmt der Wander-Experte von den „wunderschönen Aussichten und wunderschönen Wegen“ die sich beim langgezogenen, aber daher meist moderaten Anstieg bis zum Moosenmättle bieten.

Am Ende brennt alles

Im Anschluss geht es noch mal ein letztes Stückchen bergauf – und von da an können es die Wanderer dann „rennen lassen“. An der letzten Station am Wursthof (2021 war dort lustigerweise die erste Station) noch mal ein Getränk geschnappt, verläuft der Weg dann über den Imbrand und die Ruine Schilteck teils recht steil nur noch bergab. „Nach so vielen Kilometern brennen dann richtig die Oberschenkel“, so Fuß, „da hat man sich dann das Willkommensfest am Rathaus wahrlich verdient.“

Ein paar Plätze für Kurzentschlossene sind noch frei, E-Mail: info@adventure-blackforest.de

Zahlen zur Strecke

Der Megatrail 2023 verläuft auf insgesamt 82,6 Kilometern Strecke. Davon sind laut der Internetseite „Outdooractive“ 11,3 Kilometer Asphalt, 4,8 Kilometer Schotterweg, 52 Kilometer Naturweg, 12,4 Kilometer Pfade, 0,4 Kilometer auf Straßen und 1,6 Kilometer auf Terrain, das genanntem nicht zuordenbar ist.

Der höchste Punkt der Strecke befindet sich auf 842 Höhenmetern am Mooswaldkopf auf dem Föhrenbühl, der niedrigste auf 289 Metern über dem Meeresspiegel bei Halbmeil. Es werden rund 1900 Höhenmeter Auf- und Abstieg bewältigt.