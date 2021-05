5 Durch lichte Wälder führt die "Augenblick-Runde". Sie bietet aber auch immer wieder Strecken außerhalb des Waldes mit schönen Ausblicken. Foto: Katharina Dorer

In eine Oase der Ruhe tauchen Wanderer auf der "Augenblick-Runde" bei Tennenbronn ein. Die Rundwanderung führt ins ehemals badisch-württembergische Grenzgebiet – davon zeugen viele alte Grenzsteine.

Schramberg-Tennenbronn - Die Tour startet am Wanderparkplatz Remsbach beim Ferienpark in Tennenbronn, der über die Affentälestraße zu erreichen ist.

Blick zum Testturm

Die Strecke führt immer auf der Höhe entlang und bietet weite Ausblicke bis auf die Schwäbische Alb. Auch der Testturm in Rottweil ist gut zu erkennen. Damit die Berge gut zuzuordnen sind, gibt es an einem Aussichtspunkt eine Panoramatafel. Hier kann man die Fernsicht richtig genießen. Doch auch im weiteren Verlauf bietet die Tour immer wieder schöne Ausblicke in verschiedene Täler.

Der Weg führt entlang der ehemaligen badisch-württembergischen Grenze. Viele Grenzsteine zeugen von dieser Zeit.

Auf einer Infotafel werden die politischen Verhältnisse und frühen Herrschaftsgebiete dargestellt. Dabei erfahren die Wanderer zum Beispiel, dass es bis heute zwei Friedhöfe und zwei Musikvereine in Tennenbronn gibt, was auf diese Zeiten zurückgeht.

Durch lichte Wälder geht es weiter zum Auerhahnbalzplatz.

Dort gibt es auf einer Tafel eine Fülle an Informationen über diese bedrohte Tierart. Auf Knopfdruck kann man sogar den Balzgesang des Auerhahns anhören.

Auf einer Liege können die Wanderer dort auch entspannen. Doch eigentlich ist es nicht sinnvoll, an dieser Stelle eine größere Pause einzulegen. Vielmehr sollten die Wanderer noch ein paar Schritte weitergehen. Kurze Zeit später folgt nämlich ein überdachter Rastplatz mit einer Getränkestation in einem Holzschrank. Wasser, Apfelschorle, Bier – da kann man es sich gut gehen lassen. Am Unterfalkenhof vorbei führt der Weg nun talwärts bis zur Abzweigung Klausenhof. An dieser Stelle trennt sich die Strecke vom Auerhahnweg. Die "Augenblick-Runde" folgt nun der gelben Raute zurück zum Ausgangspunkt.

Gut ausgeschildert

Die "Augenblick-Runde" ist rund 7,6 Kilometer lang und umfasst rund 100 Höhenmeter. Die Strecke ist gut ausgeschildert und verläuft größtenteils über Waldwege. Nur am Schluss ist ein Teil auf einer asphaltierten Straße zurückzulegen. Die Gehzeit beträgt etwa zwei Stunden.