2 Die Fischweiher hat einst Max von Duttenhofer angelegt. Foto: Schwarzwälder Bote

Serie: Gut 8,4 Kilometer langer Rundweg für Geübte / Am Neckar entlang und durch sagenumwobenen Wald

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah – das wusste schon Johann Wolfgang von Goethe. Und er hatte recht: denn Wander- und Spazierwege gibt es auch hier bei uns nach jedermanns Geschmack. In unserer Serie stellen wir einige vor. Heute geht es am Neckar entlang.

Rottweil. Der Neckar, der sich beinahe schon unbemerkt an Rottweil entlangschlängelt, hat einiges zu bieten. Idyllische Wege und Pfade entlang des Flusses und jede Menge Natur. Das gibt es auch auf der dritten Tour "Auf den Spuren des Neckars", die in Villingendorf beginnt.

Die Tour ist mittelschwer und geeignet für Geübte, denn Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind vonnöten. Gutes Schuhwerk ist ebenfalls unabdinglich. Startpunkt ist im Gewerbegebiet "Wasen", am Ortseingang von Rottweil herkommend. Hier kann man sein Auto gut abstellen.

Wir gehen am Kreisverkehr Richtung Ortsmitte und biegen nach 200 Metern rechts in den Neckarburger Weg ab, dem wir geradeaus folgen. Nach etwa 300 Metern sehen wir vor uns ein hübsches Feldkreuz mit Ruhebank, von zwei mächtigen Kastanien geschützt. Wir folgen aber unserem Weg weiter geradeaus und biegen an der nächsten Abzweigung links ab.

Auf dem Soldatenwegle

Nach 300 Metern gelangen wir an das so genannte Soldatenwegle. Auf schmalem Pfad an der Hangkante entlang geht es nun einen Kilometer durch idyllischen Wald ins Neckartal. Unten angekommen, erreichen wir die idyllische Teichanlage der Villingendorfer Sportangler direkt am jungen Neckar, die sich zur ersten Rast anbietet. Hier aus kann man Natur pur genießen. Die Anlage umfasst vier Weiher, die mit Quell- und Bachwasser gespeist werden. Und sie ist geschichtsträchtig, denn Max von Duttenhofer hat sie 1897 bauen lassen. Seinerzeit bestand sie aus 28 Weihern.

Infos über Flößerei

Auf Tafeln ist hier auch Interessantes über die Flößerei zu erfahren, die für Villingendorf einst einen wichtigen Einkommenszweig darstellte. So sind die Flößerhaken beispielsweise Bestandteil des Villingendorfer Ortswappens. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde hier Flößerei von Holländerholz betrieben. Holländerholz waren besonders schöne Stämme, die die Holländer zum Schiffsbau verwendeten.

Rast am Brunnen

Wir gehen auf dem befestigten Weg weiter in Richtung Autobahnbrücke. Davor sehen wir linker Hand oben am Berg das Hofgut Hohenstein. 2,8 Kilometer folgen wir dem idyllischen Fluss, bis wir an die Wasserversorgung Oberer Neckar gelangen. Hier bietet sich der Trinkwasserbrunngen für eine weitere Rast.

Wir gehen auf dem Weg weiter und biegen nach 100 Metern rechts bergan ab. Nach weiteren 500 Metern geht ein schmaler Pfad hinauf zur Ruine der Neckarburg. Wer mag, kann hier einen Abstecher wagen. Wir bleiben auf dem befestigten Weg und sehen nach wenigen Metern links die Überreste der abgebrannten Schindelbrücke. Wir gehen weiter geradeaus über die Bahnbrücke und biegen dann nach wenigen Metern links in den Schotterweg ein, dem wir etwa 100 Meter bis zum Waldsaum folgen. Hier gehen wir rechts am Waldrand bergan auf schmalem Pfad, der später in einen Waldweg mündet.

Wir folgen dem Weg bis zur Straße, die wir überqueren und dem Wiesenweg auf der gegenüberliegenden Seite, vorbei am Hinweisschild Naturschutzgebiet, folgen. Nach weiteren 400 Metern gelangen wir an den Waldrand, gehen hier weiter geradeaus, bis wir zu einer Aufforstungsfläche (Jungbäume in Wuchshüllen) gelangen, vor der wir links gehen, bis wir auf den geschotterten Rehbühlweg kommen. Hier gehen wir rechts. Jetzt sind wir mittendrin im sagenumwobenen Reich des Kautenweibleins. "Im Kautenwald geht ein Waldweiblein um, das nach dem Waldnamen benannt wird", heißt es in einer alten Rottweiler Volkssage.

Einst gefürchteter Wald

"Junge Mädchen und Jungen fürchteten diesen Wald wegen seiner unheimlichen Bewohnerin, denn auf diese hatte es das Kautenweiblein besonders abgesehen. Wollen die Mädchen Holz oder Erbeeren im Wald holen, so treibt sie das Kautenweible im Kreise herum, so dass sie nicht mehr wissen, wo sie sind und sich letztlich im Waldlabyrinth verirren." Aber auch den Alten, Männern und Weibern soll es mitgespielt haben. Manche wollen es sogar gesehen haben, sagt die Sage. Und so schrie man gegen heimliche und unheimliche Mächte: "Kautenweible au di, wenn du kommst, no hau i‘ di!" Und wer durch den Wald hindurchgeht, wird verstehen, warum es diese Sage gibt...

Wir folgen dem Rehbühlweg einen Kilometer durch den Kautenwald, bis wir an die Autobahn gelangen. Hier gehen wir links auf den Weg und nach 400 Metern rechts unter der Autobahn hindurch. Am Hubertushof vorbei gelangen wir an der Abzweigung wieder auf den Neckarburger Weg, an dem wir links abbiegen und zurück zu unserem Ausgangspunkt in der Ortsmitte gehen. Für die Tour sollte man gut zweieinviertel Stunden einplanen.