Wanderunfall: Wanderer stirbt knapp einen Monat nach Sturz in den Alpen

Der 75-Jährige aus dem Landkreis Landsberg am Lech habe dabei schwerste Verletzungen an Kopf und Rücken erlitten, teilte die Polizei mit. Ein Hubschrauber habe ihn in ein Krankenhaus gebracht, wo er über Wochen intensiv ärztlich behandelt worden sei. In der Nacht auf Dienstag sei der Wanderer aber an seinen Verletzungen gestorben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zum genauen Unfallhergang.