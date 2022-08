1 Das Unglück ereignete sich auf dem Jubiläumsweg. (Archivbild) Foto: imago/Volker Preusser

Ein 67-Jährige ist bei einem Wanderunfall in Tirol ums Leben gekommen. Die Deutsche war am Freitagnachmittag auf dem Jubiläumsweg in der Nähe von Tannheim unterwegs, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei. Sie sei ohne Fremdeinwirkung etwa 50 Meter in die Tiefe gestürzt.

Die Frau war den Angaben zufolge mit ihrem ebenfalls aus Deutschland kommenden Freund im Alter von 71 Jahren unterwegs, als sie auf dem Jubiläumsweg nach unten stürzte. Das Team eines nach dem Unfall alarmierten Rettungshubschraubers konnte nur noch ihren Tod feststellen.