Wandertipps in Baden-Württemberg

1 Erfrischend: Eine Wanderung im Schwäbischen Wald Foto: Günther Weinert

Der Ebnisee ist ein Topziel im Schwäbischen Wald. Diese Wanderung rund um Ebni verbindet das Gewässer mit einem weiteren Highlight: dem Strümpfelbacher Tal mit den Wasserfällen. Daher passt die Route wunderbar an heißen Sommertagen.









Entstanden ist der Ebnisee, um Holzstämme aus dem Schwäbischen Wald in Richtung Neckar flößen zu können. Damals eine wichtige Maßnahme, um Stuttgart und Ludwigsburg mit Holz zu versorgen. Die Entwicklung der Eisenbahn beendete jedoch die Flößerei und der See verlor seine Bedeutung. Als der See 1884 zum Schutz vor Hochwasser wieder reaktiviert wurde, erhielt er eine neue Bedeutung und wurde damit zu einem wichtigen Ziel für Wanderer und Erholungssuchende.