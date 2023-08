Wandertipps in Baden-Württemberg

1 Es geht entlang und quer durch die Eyach. Foto: Günther Weinert

Der Dobel ist ein Hochplateau im Schwarzwald mit einem besonderen Heilklima. Ob man hier tatsächlich Champagnerluft atmet können Wanderer auf dieser 13 Kilometer langen Tour vom Eyachtal hinauf auf den Dobel selbst ausprobieren.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Uff’m Dobel, do isch‘s nobel“, so beschreiben die Bewohner von Dobel ihr Leben auf 700 Meter Höhe, wohl wissend, dass das Leben auf der einstigen Rodungsinsel zwischen dem Albtal und dem Enztal hart und von strengen Wintern geprägt war. Die Wanderung soll zudem noch eine zweite Behauptung überprüfen, ob die Bewohner hier oben tatsächlich Champagnerluft atmen, und so führt der Weg vom idyllischen Eyachtal hinauf zum Aussichtsturm auf dem Dobel.