Sankt Martin befindet sich – eingebettet im gleichnamigen Tal – im Nordnordwesten des Landkreises Südliche Weinstraße.

Sankt Martin gilt als beliebtes Ziel für Wanderfreunde. Seine idyllische Lage zwischen Pfälzerwald und Weinbergen verbindet abwechslungsreiche Landschaftskulissen mit genussvollen Stunden beim Wandern entlang der Wege auf der Deutschen Weinstraße.









Unterhalb des höchsten Berges des Pfälzerwalds zwischen Reben und Wald liegt der malerische Weinort St. Martin. Sowohl der idyllische Ortskern mit zahlreichen originellen Fachwerkhäusern und urigen Weingütern als auch die Wanderlandschaft rund um den Kalmit bieten dem Besucher ein facettenreiches Pfalzerlebnis. Die Strecke ist so gestaltet, dass Sie die Wanderung variieren und eigene Zwischenziele setzen können.

Streckenlänge: circa 8,2 Kilometer

Auf- und Abstiege: jeweils 270 Meter

Anfahrt: St. Martin liegt am Rand des Pfälzerwalds. Von der Autobahn A65 kommend (Ausfahrt Edenkoben) fahren Sie nördlich an Edenkoben vorbei und umgehen Maikammer südlich. Folgen Sie dann den Hinweisschildern nach St. Martin. Die Totenkopfstraße (L514) führt in Richtung Kalmit bzw. Elmstein und bringt Sie nach ca. 2,5 km zum „Unteren Parkplatz an den Sandwiesen“ beim Sandwiesenweiher. Für die Totenkopfstraße besteht für PKW bis 2,8 t keine Durchfahrtsbeschränkung.

Hier geht’s lang. Foto: Geobasisdaten © www.lvermgeo.rlp.de, Bearbeitung: Günther Weinert

Hier geht’s lang

1 Gehen Sie vom Parkplatz, unterhalb des Sandwiesenweihers mit dem „Grün-weißen Balken“, 500 Meter in Richtung St. Martin. Der Wanderweg verläuft parallel zur Totenkopfstraße. 2 Bei der nächsten Möglichkeit, die Totenkopfstraße zu überqueren, liegt ein kleiner Parkplatz und auf der anderen Straßenseite das „Wirtshaus im Wolsel“. Der „Weiße Punkt“ führt Sie zur Wolselquelle und weiter bis zur Wegspinne „nördlich Wolselquelle“. Dabei führt der Wanderpfad einmal links und einmal rechts eines breiten Forstwegs den Berg hinauf, den Sie immer im Blick haben.

3 An der Wegspinne „nördlich Wolselquelle“ bekommen Sie einen Hinweis auf das Felsenmeer. Wandern Sie mit dem „Weißen Punkt“ bzw. mit dem Pfälzer Weinsteig weiter den Berg hinauf, 4 bis Sie die Hüttenberghütte erreicht haben. Nun beginnt der Weg durch das Felsenmeer (rechts gehen), wobei das Wanderzeichen „Weiß-grüner Balken“ die Führung übernimmt.

5 Nachdem Sie nördlich, auf dem leicht abschüssigen Hang, das Felsenmeer verlassen haben, sehen Sie links einen kniehohen, rechteckigen Stein, auf dem der Hinweis „Totenkopf“ eingemeißelt ist. Dort geht es scharf nach links (nahezu eine 180-Grad-Drehung) und Sie wandern unterhalb des Felsenmeers 6 bis zu einer Weggabelung, an der Sie wieder auf den „Weiß-grünen Balken“ treffen, dem Sie nach rechts bis zur Einmündung der Kalmitstraße in die Totenkopfstraße folgen.

7 Hier befindet sich auch der Hüttenhohl-Parkplatz. Überqueren Sie die Landstraße und wandern Sie mit dem „Blau-weißen Balken“ weiter, bis Sie das Gehege der Auerochsen erreicht haben. Dort steht auch eine Informationstafel mit Lageplan 8. Hier müssen Sie sich entscheiden, ob Sie durch das Gehege bis zum Sandwiesenweiher gehen oder zur PWV-Hütte „Haus an den Fichten“ wandern wollen, die oberhalb des Sandwiesenweihers liegt. Dabei folgen Sie zunächst weiter dem „Blau-weißen Balken“, biegen dann aber an der St. Martiner Schutzhütte (Hesselbachhütte) links ab und werden nun vom „Grün-weißen Balken“ bis zum Ausgangspunkt geführt.

Internet: Die Tour kann man im Wanderportal Outdooractive unter dem Stichwort „Wanderfex“ unter anderem auch als GPX-Datei herunterladen. Dort gibt es auch viele Bilder und detailreiche Karten, die Ihnen einen Überblick über die Tour geben. Darüber hinaus führt Sie ein Link zu einer Karte und zu einer GPX-Datei, die Ihnen zeigt, wie Sie die Wanderung über den Kalmit gestalten können.

Kartentipp: Eine Karte zur Ergänzung der Tour ist wichtig, da Wege gesperrt oder witterungsbedingt schwer begehbar sein können. Edenkoben; Wander- und Radwanderkarte; Maßstab 1:25 000; Top-Stern-Karte. Pfälzerwald 6, Blatt 43-546, Maßstab 1:25 000, NaturNavi. Kurzfristige Einschränkungen wegen Corona sind immer möglich – daher sind alle Angaben ohne Gewähr.