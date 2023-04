1 Das Naturschutzgebiet Eichhalde ist geprägt durch seine Wacholderheide, Silberdisteln und – je nach Jahreszeit – kleine Frühjahrsenziane. Foto: Dieter/Buck

Zu den beliebtesten Tourenzielen auf der Schwäbischen Alb gehört die Ruine Teck. Vor allem gemeinsam mit der herrlichen Landschaft am Albtrauf und der weiten Aussicht, die man immer wieder hat. Auch auf der Ruine Teck hat man diese Aussicht, sogar von einem Aussichtsturm aus. Er bietet einen Blick bis zu den Kaiserbergen auf der Ostalb.

Hier befindet sich auch ein Wanderheim des Schwäbischen Albvereins. Einkehren oder sogar übernachten kann man also auch. Geschichtsträchtig ist die Burg ebenfalls, denn die englische Königin führt das Wappen der Teck in ihrem Wappen, und die Geschichte ihrer Besitzer ist mehr als spannend.

Vorbei an Aussichtspunkten wandern wir danach zum Sattelbogen und am Hang entlang weiter, bis es wieder an den Abstieg geht – zum Abschluss der Wanderung durch das sehenswerte Naturschutzgebiet Eichhalde.

Streckenlänge: etwa 12,4 Kilometer

Auf- und Abstiege: jeweils 460 Meter

Dauer: circa 4 Stunden

Anfahrt: A8 bis Ausfahrt Kirchheim unter Teck-Ost, dann über Nabern nach Bissingen. Fürs Navi: Seestraße, GPS-Koordinaten 48.594874, 9.491687. Den Wanderparkplatz finden wir nach dem See.

Öffentliche Verkehrsmittel: S-Bahn bis Kirchheim unter Teck, weiter mit dem Bus nach Bissingen (T), Haltestelle See; Info www.efa-bw.de.

Hier geht’s lang:

Vom Parkplatz 1 in Bissingen aus verlassen wir in der Seestraße den Ort und kommen zum Schild beim Schützenhaus. Dort halten wir uns rechts, danach gehen wir am Schild Hau Südwest nach rechts zu einer Scheune. Es folgt das Schild Hau Nordwest. Wir überqueren nun eine Brücke und sehen danach eine Gruppe von Kunstwerken. Nun wandern wir geradeaus weiter, dann halten wir uns gleich links, danach rechts und kommen zum Schild Runsäcker Nordwest vor den Häusern. Jetzt gehen wir nach links geradeaus hoch zum Schild südwestlich Neuberg. Der Wanderweg führt rechts weiter, aber wir sollten nach links zum kleinen Bleicherhäusle 2 gehen.

Danach wandern wir auf einem Wiesenweg zu einem Feldweg, hier geht es mit einem Rechts-links-Knick weiter. Etwas später biegen wir am Schild Roßwasen Ost links ab. Nach einem kurzen Steilanstieg kommen wir zum Schild Roßwasen Mitte, anschließend zum Schild Roßwasen Nordwest, wo der Weg nach links zieht. Wir sehen ein paar Dolinen und erreichen den Waldrand. Wir halten uns rechts zu einer Bank, danach geht es nach links. Ein letzter Anstieg bringt uns hinauf zum Schild Am Hörnle. Am schönsten rastet man rechts am Aussichtspunkt, wo wir eine Bank und ein Denkmal finden 3.

Zurück zum Parkplatz gehen wir zur Einfahrt und dem Schild Parkplatz Hörnle folgend in den Wald. Vorbei am Schild Roßwasen Nord und einer Hütte kommen wir zum Schild Roßwasen. Es folgt das Schild bei der Burg Teck, wo wir nach rechts einen Abstecher von 200 Metern zur Burg Teck 4 machen können. Interessant ist auch die Sybillenhöhle, zu der es, wenn wir die Anlage verlassen, nach links hinab geht.

Danach gehen wir wieder zurück zum Abzweig und halten uns rechts. Gleich danach nehmen wir am Schild Teck West den links abgehenden Pfad. Vorbei am ehemaligen Segelfliegerstartplatz kommen wir zum Gelben Fels. Nach weiterem bergab erreichen wir nach einem Grillplatz den Sattelbogen 5. Dort biegen wir links ab. Der Weg gewährt uns einen schönen Blick auf das Umland. Wir passieren das Schild Melkersteich Südwest vorbei, danach das Schild Altes Bergwachthaus Rauber.

An einer Verzweigung halten wir uns an den rechten Weg. Bald beschreibt dieser eine scharfe Linkskurve 6. Danach zweigen wir am Schild Zwerchberg West links ab. Nach dem Wald durchqueren wir das Naturschutzgebiet Eichhalde 7 mit einer typischen Wacholderheide. Der Blick reicht hier zum lang gestreckten Teckberg bzw. nach rechts zum Breitenberg. Nach weiterem bergab kommen wir zum Schild Beim Schützenhaus, das wir noch vom Anfang her kennen. Kurz danach sind wir wieder am Ausgangspunkt.

Kartentipp

Da es immer sein kann, dass Wege wegen Waldarbeiten oder Wetter- und Sturmschäden gesperrt oder schlecht begehbar sind, empfiehlt es sich, eine Karte mitzunehmen. Wanderkarte Kirchheim unter Teck, 1:25 000, Hrsg.: Schwäbischer Albverein e. V., Kartografie: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL); Wanderkarte mit Radwegen Blatt 54-539 Göppingen Kirchheim unter Teck, 1:25 000, NaturNavi.B Kurzfristige Einschränkungen wegen Corona sind möglich, daher alle Angaben ohne Gewähr.