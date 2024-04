Ausflug in die Eisenzeit

1 In frischem Frühlingsgrün präsentiert sich der Kaltentalsee Foto: Günther Weinert

Die Tour führt durch die spektakuläre Landschaft entlang einer Abbruchkante der Schwäbischen Alb bei Grabenstetten.









Bei dieser Tour durchwandern Sie eine Kernzone des Biosphärengebiets Schwäbische Alb und treffen auf interessante Landschaftpunkte wie den Kaltentalsee, den Lauereckfels und den Heidengraben. Der Heidengraben war ein Schutzwall, der zum keltischen Oppidum gehörte. Diese strategisch günstig angelegte, stadtartige Siedlung der Kelten am Albtrauf gehörte zu den größten Machtzentren in ganz Europa. Neben dem Heidengraben liegt der Kelten-Erlebnis-Pfad, ein multimedialer Weg, der einen Einblick in das Leben der Menschen im Oppidum ermöglicht.