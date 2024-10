Wandertipp für Baden-Württemberg: Sagenhafte Felsenburgen an Wegen zum Durchatmen

1 Auf der Raubritterburg Berwartstein hauste einst Hans Trapp. Seine Untaten sind ebenso legendär wie seine Burg. Foto: /Günther Weinert

Die Wanderung verbindet die Burg Berwartstein und die Burgruine Drachenfels und führt auf die beiden Felsformationen Schlüsselfels und Buchkammer hinauf, die prächtige Aussichten in den Pfälzer Wald und in die Nordvogesen bieten. Dabei wandert man zeitweise auf dem Premium-Wanderweg „Felsenland Sagenweg“, der zwischen der Pfalz und dem Elsass verläuft und 49 Attraktionen verbindet. Versäumen Sie es dabei nicht, die Burg Berwart-stein zu besichtigen. Ein weiteres Highlight dieser Tour ist der Naturbadesee Seehofweiher. Der See ist von Wald umrahmt, hat einen Badeplatz mit Liegewiese und liegt in einem stillen Bachtal.