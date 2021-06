1 Auf Trittsteinen geht es bei der rund dreistündigen Tour über den Kälberbach. Foto: Bechtle

Nur zögerlich hielt der Lenz in diesem Jahr Einzug. Niedrige Temperaturen und der dringend benötigte Regen dominierten die Frühlingswochen. Nun ist er aber da, der Sommer, mit voller Wucht! Die Temperaturen steigen, und so mancher wünscht sich wieder etwas mehr Abkühlung.

Bad Wildbad - Wer träumt in der Hitze nicht von schattigen Waldwegen, blühenden Wiesen, verträumten Lichtungen, Vogelgezwitscher, dem Summen von Insekten, dem Flattern von Schmetterlingen und einer wohltuenden Stille?

Corona ließ viele Menschen die Natur vor der Haustür entdecken, und hier im Schwarzwald scheinen die Möglichkeiten dazu fast unerschöpflich. Wer sich nicht auf den ausgezeichneten Premiumwegen, den attraktiven "AugenBlick"-Runden oder den Wander-Hotspots bewegt, fühlt die Natur für sich allein auf einsamen Wegen.

Einer dieser zauberhaften Wanderwege, wirklich abseits gelegen, ist der gelb beschilderte Weg zur Kälberbachquelle. Voraussetzung für diese Wanderung ist gutes Schuhwerk und etwas Kondition. Der Weg ist nicht für Kinderwagen geeignet.

Start für diesen Rundwanderweg ist am Pumpwerk Kälbermühle im Wildbader Ortsteil Christophshof (Parkmöglichkeit). Hier erfährt der interessierte Wanderer gleich zu Beginn etwas über die Wasserversorgung der Höhenorte, die ab 1898 an die Quellen des Kälbertals angeschlossen worden waren.

Immerhin betrug die Schüttung 21 Liter pro Sekunde, die von der mit Enzwasser angetriebenen Pumpe in den 296 Meter höher gelegenen Hochbehälter in 806 Metern Meereshöhe (Fassung 1280 Kubikmeter) hochgepumpt wurde und von dort in die angeschlossenen Ortschaften abfloss. Heute versorgt der Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung rund 50 000 Menschen in 60 Ortschaften mit Wasser aus verschiedenen Quellen der Kleinen und Großen Enz.

Aus Baumstamm gefertigter Holztrog

An dieser Stelle muss der Wanderer sich entscheiden, ob er den Weg links oder rechts des Kälberbaches gehen will. Empfohlen wird für den Aufstieg der linke Kälbertalweg, der sich nahe der Lehrtwaldhütte beim Polterplatz bergwärts hinzieht. Eine knappe Stunde geht es bergauf bis zur Bezeichnung "Kälberbachquelle", dann rechts ab vom Hauptweg über einen Wiesenpfad. Ab diesem Punkt wird es dann richtig interessant.

Der Quellaustritt einer der Quellen des Kälberbachs in 732 Metern Meereshöhe liegt etwas verborgen hinter Ästen, aber das Quellwasser sprudelt gleich munter auf den Weg, der an dieser Stelle meist matschig und aufgeweicht ist. Über zwei Holzrinnen durchfließt das Quellwasser dann einen aus einem Baumstamm gefertigten Holztrog und plätschert schließlich zusammen mit weiteren Rinnsalen über die Wiese Richtung Tal.

Über scheinbar unberührte Pfade, begleitet vom Rauschen des Kälberbaches, geht es immer wieder über verträumte kleinere und größere Lichtungen, die zum Verweilen und Genießen einladen, dem Kälberbach folgend talwärts. Wer bei den warmen Temperaturen seine Füße erfrischend kühlen will, hat dazu bei einer kleinen Rast am Bach die Möglichkeit.

Hier erlebt der Wanderer Natur pur. Über Stock und Stein, unter umgestürzten Bäumen hindurch, deren kahle Äste wie Rippen über den Pfad reichen, und vielfach über Feuchtstellen führt der Pfad nach etwa einer Stunde Gehzeit in den breiten, rechten Kälbertalweg. Auf dem Hauptweg angekommen, erreicht man in 15 Minuten wieder den Ausgangspunkt am Parkplatz bei der Pumpstation.

Wie aus einem Gespräch mit dem zuständigen Revierförster Stefan Waidelich zu hören war, ist im letzten Teil des Wanderweges eine noch attraktivere Streckenführung in Arbeit. Die vorbereitenden Arbeiten dazu sind bereits begonnen worden, diese Route ist jedoch noch nicht mit Wanderschildern bezeichnet. Sie verläuft hinter der Pumpstation über die Wiese und dann auf Teilen des früheren Kälbertalwegs entlang, was an den dort noch vorhandenen bergseitigen Sandsteinmauern zu erkennen ist. Immer wieder kommt man direkt an den Kälberbach, der schließlich auf großen Trittsteinen überquert wird.

Man darf neugierig sein, was es dann dort noch alles zu entdecken gibt. Ein besonderes Erlebnis, für das man ungefähr drei Stunden Gehzeit einplanen sollte, um auch an einigen besonders märchenhaften Stellen verweilen und genießen zu können.