In Oberiflingen gibt es am Nationalfeiertag, 3. Oktober, wieder den großen Wandertag. Diesmal geht es Richtung Dürrenmettstetten.

Die Feuerwehrabteilung Oberiflingen veranstaltet am Donnerstag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, bereits zum 14. Mal den Oberiflinger Wandertag. Start und Ziel sind bei der Iflinger Halle. Die Startgebühr beträgt 2,50 Euro je Teilnehmer, für Kinder bis sechs Jahre ist er frei.

Von 8 bis 13 Uhr kann auf eine der drei von Streckenorganisator Rudi Killinger ausgesuchten Touren, die dieses Jahr alle Richtung Dürrenmettstetten führen, gestartet werden.

Zur Stärkung unterwegs sind für die Wanderer entlang der Strecken insgesamt vier Verpflegungsstationen aufgebaut. An Station eins bewirtet der EC Iflingen („Entschieden für Christus“), Station zwei ist von der Radsportgruppe des Sportvereins Oberiflingen besetzt, an Station drei bei Dürrenmettstetten sorgen sich die Volleyballfrauen um das Wohl der Wanderer, an Station vier tut dies die Feuerwehr Unteriflingen.

Schnapsbars und Saft aus der Presse

Wie in den Vorjahren sind unterwegs auch wieder originelle Schnapsbars aufgestellt, die Bernd und Gerhard Rapp gebaut haben.

Kaffee und Kuchen sowie weitere Speisen und Getränke erwarten die Wanderer und Besucher außerdem bei der Iflinger Halle, wo die Feuerwehr Oberiflingen bewirtet. „Hummel und Freunde“ zeigen dort wieder das Mosten an der Handpresse wie anno dazumal. Dabei kommen eine historische Mühle und Presse zum Einsatz, und der frisch gepresste Saft kann auch gleich probiert werden.