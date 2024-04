Mit einem gemeinsamen Wanderplan starten die Furtwanger Schwarzwaldvereine ins Wanderjahr 2024. Interessante Touren und Fahrten enthält der Plan, den die Ortsgruppen Neukirch und Furtwangen gemeinsam erstellt haben.

Werner Müller bietet am 7. April eine Frühlingswanderung auf dem Buchholzer Weinlehrpfad mit Ausblicken in die Breisgauer Bucht. Ziel der Busfahrt am 21. April ist die Landesausstellung „1300 Jahre Kloster Reichenau“ zum Unesco-Weltkulturerbe auf der Insel Reichenau. Neben dem Besuch der Ausstellung und der Kirchen gibt es eine Wanderung und eine Weinverkostung.

Lesen Sie auch

An den Hängen des Gutachtals führt Naturführerin Claudia Waldvogel die Wanderer zur Maientour von Hornberg nach Gutach auf dem neuen Genuss-Wanderweg. Einen Ausflug an die Mosel bietet Dieter Kammerer am verlängerten Herrgottstag-Wochenende an. Die Daheimgebliebenen können mit Bürgermeister Josef Herdner das Wanderopening am Westweg besuchen, das die Stadt mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) am 12. Mai auf die Beine stellt.

Der Mühlentag am Pfingstmontag, 20. Mai, wird auf der Ottenhöfener Mühlenwanderung begangen. Es gibt Einkehrmöglichkeiten und Schnapsbrunnen, weshalb man die Reise mit Bus und Bahn unternimmt.

20 Stationen mit Witz und Sprüchen

An d’Hintereck führt Erika Moser von Gütenbach aus übers Diech und den Rabenfelsen. Ziel ist das Vesperstüble an der Hintereck. Von Lenzkirch über Kappel führt eine Tour von Dieter Kammerer über den Strohberg und zum Hierakreuz am 2. Juni. Siegmar Herlemann führt am 30. Juni von Schönwald über die Weißenbacher Höhe zum Blindensee.

Die Schiltacher Augen-Blick-Runde ist eine Genusswanderung, auf die Werner Müller die Teilnehmer am 14. Juli mitnimmt. 20 Stationen mit Witz und Sprüchen bietet Dieter Kammerer den Wanderern bei einer Aussicht über den Schwärzenbach auf dem „Gäg“-Weg am 11. August.

Mit Bus und Bahn zur Weinwanderung

Albert Kammerer wandert am 25. August über den Hohlen Graben zum Thurner und über Erlenbach und Pfisterhof zurück zum Neuhäusle. Die zweite Etappe des „Wasserweltensteigs“ hat Claudia Waldvogel am 8. September im Angebot, wenn sie von der Neueck zum Linacher Stausee und nach Hammereisenbach führt. Werner Müller hat den „Genießerpfad Bernauer Hochtalsteig“ am 22. September ausgewählt.

Mit Bus und Bahn geht es mit Michael Winterhalter am 3. Oktober auf die „Bühlertäler Weinwanderung“. Am 13. Oktober führt Claudia Waldvogel auf die Paradiestour „Lauterbacher Hochtalrunde“ vom Fohrenbühl rund um das Sulzbachtal. Heimatpfade begeht Werner Müller, wenn er am 27. Oktober „Rund ums Rosseck“ vom Brend zur Martinskapelle auf dem Westweg führt.

Nikolaus ist zu Besuch

Traditionell kommt am 1. Dezember der „Nikolaus ins Bergstüble“. Erika Moser führt die Wanderer, Claudia Waldvogel gestaltet den unterhaltsamen Teil. Die Weihnachtsmärkte in Ettlingen, Durlach und Karlsruhe sind das Ziel der Fahrt, die Ursula Kienzler am 4. Dezember anbietet.

Ergänzt wird das Programm ab 7. Mai mit den Nachmittagswanderungen für Gäste und Daheimgebliebene, die Erika Moser dienstags oder mittwochs anbietet und die mit einer Einkehr enden.

Wanderplan liegt aus

Die Wanderpläne mit Informationen über Treffpunkt, Wanderführer und Termine liegen in den Tourist-Informationen von Furtwangen, Schönwald und Vöhrenbach oder im Brendturm zur Mitnahme aus.