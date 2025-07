1 Der Täter brach auf einem Wanderparkplatz in Dobel mehrere Fahrzeuge auf. (Symbolfoto). Foto: juefraphoto - stock.adobe.com Eine umfangreiche Fahndung hat am Mittwochnachmittag in Dobel zur Festnahme eines Autoknackers geführt.







Am Mittwoch gegen 12.45 Uhr beobachtete eine Frau, wie ein Mann vergeblich versuchte, in ihr auf einem Wanderparkplatz in Dobel abgestelltes Fahrzeug einzudringen.