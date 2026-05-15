Wanderopening in Dobel: „Schnitzeljagd durch Europa“ ist sehr begehrt

Drei geführte Touren lockten mehr als 70 Outdoor-Begeisterte zum Wanderopening nach Dobel und Neusatz.
Ein Start nach Maß in die neue Saison: Das traditionelle Wanderopening der Stadt Bad Herrenalb und der Gemeinde Dobel fand in diesem Jahr an einem ganz besonderen Datum statt. Um den bundesweiten „Tag des Wanderns“ gebührend zu feiern, der 2026 sein zehnjähriges Bestehen begeht, wurde der offizielle Auftakt auf den 14. Mai gelegt. Nach dem Start 2025 auf der Sonneninsel Dobel anlässlich des Westweg-Jubiläums, rückte in diesem Jahr Neusatz in den Fokus, da der Herrenalber Ortsteil sein 875-jähriges Bestehen feiert. Ein Meilenstein, den die Organisatoren zum Anlass nahmen, um die Wanderfreunde nach Abschluss ihrer Touren zum geselligen Zusammensein an die „Neusatzer Pfütz“ einzuladen.