Wanderopening in Dobel: Durch tiefe dunkle Wälder

Am letzten April-Wochenende eröffnen Bad Herrenalb und Dobel gemeinsam die Wandersaison 2025. Dazu haben beide Kommunen in Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein ein attraktives und abwechslungsreiches Wanderprogramm zusammengestellt. Offiziell eröffnet wird das Wanderopening von den Bürgermeistern Klaus Hoffmann und Christoph Schaack am Sonntag um 14 Uhr am Sonnentor Dobel.

Gleich die erste Tour am Samstag, 26. April, hat es in sich. Um 8 Uhr beginnt an der Goldenen Pforte beim Kupferhammer in Pforzheim die vom Schwarzwaldverein begleitete, 26 Kilometer lange Wanderung der ersten Etappe des Westweges. Die Route führt über das Schloss Neuenbürg, den Holzturm Schwanner Warte, über Dennach, Heuberg, Dreimarkstein und das Felsenmeer Volzemer Steine bis zum Dobel.

Am Sonntag, 27. April, startet um 9.15 Uhr am Kurhaus Dobel am Sonnentor die zweite Westwegetappe. Dieser ebenfalls 26 Kilometer lange Teilabschnitt führt die Wanderer durch tiefe dunkle Wälder, unterbrochen von vielen Aussichtspunkten. Der Westweg verläuft auf dieser Etappe auf dem Höhenrücken zwischen dem Enztal und abwechslungsreichen Murgtal auf überwiegend guten Forstwegen. Der Abstieg ins Murgtal beginnt an der Prinzenhütte, von der Draberghütte wird der Pfad dann abwärts steiler und über den Latschigfelsen sind 621 Höhenmeter bis zum Etappenende zu überwinden, hier überwiegend auf steinigen wurzeligen Serpentinenpfaden, was die Kniegelenke ordentlich beansprucht. Trittsicherheit und eine gute Kondition sind erforderlich, Wanderstöcke werden empfohlen.

Zehn Kilometer lange Familientour

An körperlich fitte Wanderer wendet sich auch die 13 Kilometer lange Eyachtalrunde mit Wanderführer Karl-Heinz Lucke, die am Sonntag um 10.30 Uhr an der Herrenalber Tourist-Info auf dem Rathausplatz startet. Die Route führt über den Maienberg in das idyllische Eyachtal und von dort zum Sonnentor auf den Dobel.

Für alle, die den Sonntag mit ihrer Familie in der freien Natur verbringen möchte, ist laut Ankündigung die zehn Kilometer lange Familientour von der Neusatzer Pfütz über den Höhenrundweg um Neusatz und Rotensol zum Dobler Sonnentor mit Wanderführer Helmut Boht die richtige Wahl. Eine gute Kondition ist auch bei dieser Tour empfehlenswert und Kinder sollten in der Lage und willens sein, die Strecke selbst zu laufen. Für Kinderwagen ist die Route nicht geeignet, da die Wege teilweise über Wurzeln führen. Die Tour beginnt um 13 Uhr an der Neusatzer Pfütz.

Hocketse auf Dorfplatz

Wanderfreunde, die leichtere Touren bevorzugen, können sich am Sonntag der sechs Kilometer langen Tour „Dobel entdecken“ mit Wanderführerin Inge Günthner anschließen. Start ist um 14 Uhr am Westwegtor Dobel, von dort geht es durch den Ort über die Volzemer Steine zurück zum Sonnentor.

An beiden Wanderopening-Tagen findet außerdem ab 16 Uhr eine Hocketse auf dem Dobler Dorfplatz statt. Für das leibliche Wohl gibt es Leckereien von Güni‘s Griller und am Sonntag zusätzlich ein süßes Speiseangebot der evangelischen Jugend. Die Herrenalber Trachtengruppe sorgt an beiden Tagen mit ihren Darbietungen von traditionellen Tänzen für gute Stimmung. Natürlich sind auch Nichtwanderer zur Hocketse eingeladen.

Anmeldung erforderlich

Die Teilnahme an allen Touren am Wanderopening ist kostenfrei, Anmeldungen sind jedoch erforderlich. Diese können vor Ort in der Herrenalber Tourist-Info auf dem Rathausplatz und der Kurverwaltung Dobel in der neuen Herrenalber Straße 11, telefonisch unter 07083/50 05 55 und 07086/7 45 13 sowie per E-Mail an info@badherrenalb.de und kontakt@dobel.info vorgenommen werden. Unter den genannten Kontaktdaten erhalten Interessierte auch weitere Infos zu den Touren und zu den Anfahrtsmöglichkeiten mit dem Pkw und dem ÖPNV.